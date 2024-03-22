Собянин выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре «Крокус Сити Холл». Он опубликовал свое обращение в Telegram-канале. В нем он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре.

Сегодня в ТЦ «Крокус Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося, — написал Собянин.

Вооруженные люди начали нападение на посетителей центра вечером, перед концертом группы «Пикник». Музыканты группы «Пикник» и члены коллектива не были свидетелями стрельбы в «Крокус Сити Холле», заявил директор коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, всех, кто был за сценой, быстро эвакуировали.

Стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. Согласно последним данным, минимум 40 человек погибли, еще свыше ста ранены.

Кроме того, в здании начался пожар. Их разных районов Москвы виден столб дыма, поднимающийся над зданием. На место прибыли экстренные службы. Очевидцы рассказали, что в концертном зале на втором этаже остались заблокированы сотни человек.