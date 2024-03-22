Директор группы «Пикник» рассказал о стрельбе в «Крокус Сити Холле» Директор группы «Пикник» Чернышевский: музыкантов вовремя эвакуировали

Фото: NEWS.ru

Музыканты группы «Пикник» и члены коллектива не были свидетелями стрельбы в «Крокус Сити Холле», заявил директор коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, всех, кто был за сценой, быстро эвакуировали, они не пострадали.

Мы с музыкантами не были очевидцами. Услышали звуки хлопков, похожие на выстрелы. Люди сказали, что началась стрельба. Это произошло до начала концерта. По указаниям нас эвакуировали, и мы покинули здание, — сообщил он.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

По данным РИА Новости, стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. Согласно последним данным, минимум 40 человек погибли, еще свыше ста ранены.

Кроме того, в здании начался пожар. Их разных районов Москвы виден столб дыма, поднимающийся над зданием. На место прибыли экстренные службы. Очевидцы рассказали, что в концертном зале на втором этаже остались заблокированы сотни человек.