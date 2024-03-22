Baza: более 100 человек не могут выбраться из горящего «Крокус Сити Холла»

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Более ста человек не могут выбраться из горящего «Крокус Сити Холла», сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, люди оказались заблокированы из-за распространяющегося огня.

Как рассказала очевидица в разговоре с РЕН ТВ, часть посетителей застряли на втором этаже. Они не могут спуститься из-за пожара.

Мы сидим на втором этаже — около бельэтажа. Выйти не можем, так как там пожар, — рассказала девушка.

О стрельбе в «Крокус Сити Холле» стало известно в пятницу вечером. Под огонь попали люди, которые пришли на концерт группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

По данным РИА Новости, стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. Согласно данным СМИ, в результате стрельбы минимум 12 человек погибли, еще десятки пострадали. Источники «ВЧК-ОГПУ» уверяют, что погибло не менее 15 человек.

Кроме того, очевидцы сообщают, что в здании начался пожар. Из разных районов Москвы виден столб дыма, поднимающийся над зданием. По информации ТАСС, в здании произошел взрыв.

Пожарные прибыли на место, но пока не могут приступить к тушению — они ждут спецназ. Известно, что некоторые посетители укрываются на первом подземном этаже.