«112»: жертвами теракта в «Крокусе» стали 40 человек

Фото: NEWS.ru

По меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «112». По его данным, еще более 100 посетителей ранены.

Ранее стало известно, что в здании концертного холла произошел новый взрыв. Кровля здания частично обрушилась. По словам очевидцев, огнем охвачена треть строения. Внутри могут быть заблокированы сотни людей.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. Сами музыканты не пострадали.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре «Крокус Сити Холл». Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре.

По данным РИА Новости, стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. При этом источник Telegram-канала SHOT сообщил, что минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе». Несколько террористов забаррикадировались в горящем здании. В свою очередь Baza писала, что, по предварительным данным, преступникам удалось скрыться с места преступления.