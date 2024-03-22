Теракт в «Крокус Сити Холле»: подробности, сколько жертв, что с артистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 22 марта от трех до пяти неизвестных в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». Какие последние подробности нападения, сколько погибших, что там происходит сейчас?

Что сейчас происходит в «Крокус Сити Холле»

Как сообщает Telegram-канал Baza, сейчас из крыши здания концертного зала валит дым и видны языки пламени. В «Крокусе» начала рушиться кровля, сообщают очевидцы.

50 бригад скорой помощи отправили к «Крокус Сити Холлу». Источники канала «112» сообщили, что более 100 человек пострадали и 40 погибли при стрельбе. По другой информации, пострадавших «гораздо больше».

ТАСС сообщил, что бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к концертной площадке. После этого пожарным удалось вывести около 100 людей, укрывавшихся в здании.

Артисты группы «Пикник» не пострадали во время стрельбы, сообщило РИА Новости. Они были в гримерке, когда все началось, и смогли успешно эвакуироваться.

В «Крокус Сити Холле» могут оставаться люди, часть их них отрезана огнем на четвертом этаже.

Кроме того, источники Readovka сообщили, что на втором этаже концертного зала также заблокированы люди — среди них, предположительно, есть дети.

«Треть здания „Крокус Сити Холла“ охвачена пожаром. Кровля здания почти полностью объята огнем, происходит частичное обрушение. Поднимается столб черного дыма, запах гари чувствуется в соседних районах. Внутри здания остаются люди, некоторых из них видно в окнах. На место прибыли почти все оперативные службы, в том числе несколько десятков карет скорой помощи, которые принимают пострадавших. Эвакуация продолжается», — сообщил корреспондент ТАСС.

Сколько было террористов

Источник SHOT сообщил, что минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе». Несколько террористов забаррикадировались в горящем здании.

«Неважно, кто совершил теракт в Москве. Ублюдки из РДК («Русский добровольческий корпус», организация признана террористической в России, деятельность запрещена), ублюдки из «Легиона „Свободная Россия“ (организация признана террористической в России, деятельность запрещена). Или исламисты. Или чисто украинская группа боевиков. Всех причастных все равно найдут и убьют. Так было уже в истории России. И всех организаторов всех крупных терактов ликвидировали без жалости», — объявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, четверым преступникам удалось скрыться с места преступления, сообщает Baza. Эти данные не подтверждены.

Кто предупреждал о терактах в Москве

Вечером 7 марта американское посольство выпустило предупреждение для граждан США в России.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов», — говорится на сайте посольства США.

Сейчас Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве. В Вашингтоне назвали случившееся в «Крокус Сити Холле» «ужасающим нападением». США пытаются получить больше информации о происходящем.

Главред RT Маргарита Симоньян напомнила: если у США или Великобритании есть информация о подготовке терактов 8 марта в Москве, их прямой долг — передать ее российским спецслужбам.

«Недорогие „партнеры“! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — написала Симоньян.

Читайте также:

Новый «Норд-Ост»? Что известно о теракте в «Крокусе», сколько погибших

Транссиб, Белгород, Брянск: где пытались совершить теракты в РФ в 2024 году

Теракт в Москве 8 марта? Что об этом известно, реальна ли угроза