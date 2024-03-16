Транссиб, Белгород, Брянск: где пытались совершить теракты в РФ в 2024 году

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В 2024 году Россия столкнулась с чрезвычайно высоким уровнем террористической угрозы, спецслужбы предотвратили десятки терактов от Камчатки до Херсонской области. Где готовили теракты украинские диверсанты, какие атаки удалось предотвратить в январе, феврале и марте?

Кто планировал теракт на Транссибе

ФСБ России опубликовала видео задержания украинского диверсанта, который планировал совершить теракт на Транссибирской железнодорожной магистрали. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина прошел обучение в центре подготовки диверсантов в Львове и планировал пускать поезда под откос с помощью специального устройства.

По данным ФСБ, подозреваемый работал на Главное управление разведки Украины. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ.

Какие теракты в России пытались совершить в марте 2024 года

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов в приграничных регионах России. В Белгородской области сотрудники задержали гражданку РФ, которая планировала диверсии на железнодорожных объектах. В тот же день, 15 марта, другой диверсант был задержан в Брянске. Он рассказал, что является членом украинской организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и забрал взрывчатку из тайников в Калужской области для совершения терактов в Брянске в преддверии президентских выборов в России.

15 марта был взорван избирательный участок в Скадовске Херсонской области — самодельное взрывное устройство было заложено в урну для голосования. По сообщению местного избиркома, в результате диверсии не было раненых и пострадавших. В Троицко-Харцызске в ДНР теракт на избирательном участке удалось предотвратить — в штабе обороны республики сообщили, что БПЛА с взрывчаткой пытался атаковать место голосования.

Незадолго до выборов удалось предотвратить теракт в Брянске. Telegram-канал Baza сообщил, что 12 марта взрывчатку, замаскированную под банку с краской, оставили около здания «Брянскэнерго». Силовики вычислили по камерам диверсанта Владислава С. и задержали в городе Кирове в Калужской области. Сообщалось, что он был завербован несколько месяцев назад «Русским добровольческим корпусом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Технические средства, изъятые у задержанного сотрудниками ФСБ РФ гражданина России, осуществлявшего подготовку терактов на объектах энергетической и социальной инфраструктуры в Брянске

Baza сообщила о предотвращении двух терактов в Белгороде 8 марта. Одно взрывное устройство нашли в Доме офицеров, где готовился концерт, а второе — рядом с одним из отделений полиции.

7 марта сотрудники ФСБ в Карелии ликвидировали гражданина Белоруссии Николая Алексеева. Он был боевиком белорусского полка имени Кастуся Калиновского (признан террористическим и запрещен в Белоруссии) и, по информации спецслужб, собирался подорвать здание администрации Олонецкого района.

6 марта теракт произошел в Бердянске Запорожской области. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, террористы заложили бомбу под автомобиль члена местной избирательной комиссии, женщина скончалась.

А 1 марта ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Крыму. Были задержаны мужчина и женщина, у которых были элементы для создания радиоуправляемого взрывного устройства. Мужчина планировал совершить подрыв на железной дороге в Симферопольском районе, а женщина собиралась убить моряка Черноморского флота России.

Какие теракты против России планировались в феврале 2024 года

27 февраля ФСБ России сообщила о предотвращении теракта с применением химического оружия в Запорожской области. Были задержаны трое граждан Украины. У них нашли химические препараты, из которых они собирались приготовить аналог отравляющего вещества BZ (3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты, боевое отравляющее вещество) для теракта.

Неделей ранее был задержан гражданин РФ, который планировал теракт в подмосковном городе Лобне по заданию украинских спецслужб. Уроженец Ярославля заложил СВУ под машину сотрудника правоохранительных органов, припаркованную возле местного отделения Росреестра, сообщал SHOT.

19 февраля стало известно о предотвращении теракта в Запорожье. Завербованный СБУ гражданин России Виталий Дятленко готовил покушение на одного из руководителей Запорожской области. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, сообщили в ФСБ.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости Оперативная группа сотрудников ФСБ РФ осуществляет задержание гражданина России Виталия Дятленко

13 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт на трубопроводном узле в Ленобласти. Задержанный гражданин Казахстана и украинец по национальности был завербован СБУ. Он через «закладку» получил пять СВУ для совершения теракта.

10 февраля в Ленобласти был подожжен релейный шкаф на железнодорожном перегоне Сергиево — Стрельна. Как оказалось, он получал указания от «Легиона «Свобода России», шпионил за инфраструктурными объектами и предпринял попытку диверсии. В тот же день был предотвращен теракт на Всеволожском заводе металлических сплавов: на территории было найдено СВУ с 1,7 кг мощной взрывчатки. По горячим следам полиции не удалось задержать диверсанта.

5 февраля ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на крупного российского чиновника в Симферополе. По данным Mash, целью теракта был кортеж главы Республики Крым Сергея Аксенова. Удалось задержать трех подозреваемых, у которых нашли две бомбы на основе гексогена массой 1,9 кг и 3,05 кг. Как сообщает SHOT, в тот же день груз с 14 кг взрывчатки был перехвачен в Грузии по пути из Одессы в Воронеж. Грузинские спецслужбы сообщили, что груз прошел через Румынию, Болгарию и Турцию, в связи с обнаружением находки были задержаны семь граждан Грузии, три — Украины и два — Армении.

1 февраля теракт был предотвращен в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили в ФСБ, подозреваемый собирался взорвать центральный тепловой пункт города, у него была найдена инструкция по приготовлению взрывчатых веществ.

Какие теракты планировались в России в январе 2024 года

24 января удалось предотвратить крупный теракт против предприятия «Воентелеком» в городе Рыбинске Ярославской области. Оказалось, что задержанный 19-летний молодой человек по имени Станислав был завербован «Легионом „Свобода России“». За взрыв на военном предприятии ему обещали заплатить 100 тыс. рублей.

Двумя днями ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Барнауле: 44-летний мужчина собирался поджечь объект Минобороны РФ с помощью «коктейля Молотова».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

4 января был задержан гражданин Украины за подготовку теракта в Мелитополе. Как сообщили в ФСБ, он готовил теракт против сотрудника МВД России и прошел обучение минно-взрывному делу на полигоне ВСУ в Запорожье. Мощность собранного им СВУ составляла 1 кг в тротиловом эквиваленте. В тот же день Baza сообщила о задержании подростков 15 и 16 лет, которые хотели поджечь военный суд на улице Карла Либкнехта в Ярославле. Как выяснили спецслужбы, они поддерживали контакт с кураторами на Украине.

Что случилось в Белгороде в Новый год

Несколько наиболее резонансных атак на мирных жителей России, которые были квалифицированы как теракты, произошли в Белгороде в Новый год. Наиболее смертоносным стал ракетный обстрел 30 декабря, когда ВСУ нанесли удар по городу, в котором шли новогодние гулянья. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

Обстрелы Белгорода повторились 2 и 3 января: ВСУ наносили удары по городу реактивными снарядами и тактическими баллистическими ракетами «Точка-У».

Новый удар по городу произошел 7 февраля, на 40-й день после трагедии. В нескольких районах города был отключен свет. Пострадали два человека — взрослый мужчина и ребенок, которого сбил автомобиль.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Кто угрожает России новыми терактами

15 февраля в ходе серии атак и обстрелов Белгорода в первый день президентских выборов в России украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ удалось «определить самые уязвимые места России». Он сказал, что согласовал с главкомом Александром Сырским новые удары по РФ.

Также теракты в России неоднократно обещал руководитель ГУР Кирилл Буданов: в интервью Yahoo News он признал себя причастным к покушениям на военкора Владлена Татарского и журналистку Дарью Дугину, а также писателя Захара Прилепина и обещал «убивать россиян по всему миру».

Читайте также:

«Кого они хотели напугать?» Путин жестко накажет за попытки сорвать выборы

Обстрелы Белгорода 16 марта: новые жертвы «Вампиров», удары по НПЗ в России

Атака ВСУ на Петербург 10 марта: есть ли жертвы, была ли угроза Пулково