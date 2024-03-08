Симоньян отреагировала на сообщения посольств США и Британии о терактах Симоньян: данные посольств США и Британии об угрозе атак скоординированы

Фото: МО Украины

Предупреждения посольств США и Великобритании об угрозе атак в Москве 8 марта выпущены скоординировано, заявила главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Она отметила, что если кто-либо из западных стран располагает информацией, то он обязан ее сообщить.

Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество, — написала она.

Ранее на сайте посольства США в Москве появилась информация, что экстремисты в течение 48 часов могут организовать теракты в российской столице. В диппредставительстве призвали американских граждан избегать больших скоплений людей. Аналогичное предупреждение появилось на сайте МИД Великобритании.

До этого в Центре общественных связей ФСБ известили, что сотрудники ведомства предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Злоумышленников ликвидировали при задержании в Калужской области. Они были последователями международной террористической организации ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).