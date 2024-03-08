Теракт в Москве 8 марта? Что об этом известно, реальна ли угроза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдеп США сообщил 7 марта, что допускает возможность теракта в Москве. Кто еще сообщил об угрозе, как реагируют в России, что делают власти?

Откуда пошла информация о теракте в Москве

Вечером 7 марта американское посольство выпустило предупреждение для граждан США в России.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов», — говорится на сайте посольства США.

В связи с этим американцам рекомендовали избегать толп, следить за местными СМИ и сохранять бдительность. Посольство не уточняло источники информации о возможном теракте. Сообщение появилось только в англоязычной версии сайта.

Вся Россия с сентября 2023 года числится «зоной 4-го (красного) уровня риска» по версии посольства США. Гражданам США было рекомендовано немедленно покинуть страну. В «красном» списке стран 4-го уровня риска для граждан США числятся Белоруссия, Мьянма, Иран, Афганистан, ЦАР, Венесуэла, Сирия, Ливия и Украина.

Кто еще заявил об опасности в России

Вслед за США об угрозе терактов в столице России заявила Великобритания, сославшись при этом исключительно на информацию американского посольства. Лондон также зачислил Москву в «красный» список стран, куда не стоит приезжать британцам.

Также 7 марта изменился статус России по версии МИД Германии: теперь Берлин «строго предостерегает» немцев от посещения Москвы, отмечая, что столица и пригороды «неоднократно становились целью ударов БПЛА».

8 марта аналогичное предупреждение выпустил МИД Латвии. Как и британцы, они сослались на сообщение США.

Как реагировали в России на предупреждения о теракте 8 марта

Главред RT Маргарита Симоньян напомнила: если у США или Великобритании есть информация о подготовке терактов 8 марта в Москве, их прямой долг — передать ее российским спецслужбам.

«Недорогие „партнеры“! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — написала Симоньян.

В соцсетях предположили, что заявление Госдепартамента США может быть связано с ликвидацией ячейки «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Калужской области. Террористов ликвидировали при задержании. ФСБ сообщила, что боевики готовили теракт против синагоги в Москве.

Ранее стало известно о ликвидации террористических ячеек в Карелии (белорусский террорист, завербованный ВСУ) и в Крыму (боевики «Хизб-ут-Тахрир», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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