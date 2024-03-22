Новый «Норд-Ост»? Что известно о теракте в «Крокусе», сколько погибших

Фото: NEWS.ru

Трое неизвестных в камуфляже открыли автоматный огонь перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, сообщается также о взрыве и пожаре в здании. Сколько человек погибло, сколько пострадало, что известно о нападавших?

Кто сообщил о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта Telegram-каналы сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Люди бежали в панике с места происшествия.

Telegram-канал Baza сообщает о 12 погибших. Сообщается, что раненых более 35 человек. Люди из здания эвакуированы.

Источники «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что погибло не менее 15 человек.

Сообщается, что по людям открыли огонь по крайней мере три человека в камуфляже. На опубликованных кадрах видно, что злоумышленники застрелили как минимум четырех человек, которые остались лежать у входа. Сотрудники московского СОБРа и ОМОНа подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити Холл».

Затем вооруженные люди направились непосредственно в концертный зал, где также открыли огонь. Люди в панике начали бежать из зала, часть из них начала прятаться между креслами.

Что происходит сейчас в «Крокус Сити Холле»

СМИ сообщают, что в ходе нападения в здании концертного центра начался мощный пожар. Их разных районов Москвы виден столб дыма, поднимающийся над Москвой.

По информации ТАСС, в здании произошел взрыв.

Пожарные прибыли на место, но пока не могут приступить к тушению — они ждут спецназ. По информации Baza, несколько человек в здании отрезаны огнем. Известно, что посетители укрываются на первом подземном этаже.

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