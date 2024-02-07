Обстрел Белгорода на 40 дней теракта: что известно об атаке ВСУ 7 февраля

Фото: МО Украины

Несколько мощных взрывов были слышны в Белгороде, Минобороны РФ отчиталось о сбивании 12 реактивных снарядов и двух беспилотников над регионом. Что известно об атаке ВСУ, почему отключился свет, есть ли жертвы в результате удара на 40-й день теракта?

Что известно об атаке на Белгород 7 февраля

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале объявил, что над Белгородом и Белгородским районом были перехвачены пять воздушных целей. Местные жители сообщили Telegram-каналу SHOT, что слышали взрывы в районе завода ЖБК-1.

В Минобороны РФ подтвердили, что были перехвачены пять снарядов РСЗО RM-70 Vampire, а также два беспилотника. Губернатор сообщил о повреждении остекления в многоквартирном доме и на территории трех домовладений.

Днем военное ведомство сообщало о сбивании семи реактивных снарядов и двух беспилотников самолетного типа над регионом.

Ряд Telegram-каналов отметили, что очередная массированная атака ВСУ на регион пришлась на 40-й день с момента прошлого массированного удара. Именно сегодня состоялась прощальная панихида по погибшим в результате теракта 30 декабря. Тогда погибли 24 человека, в их числе дети.

Где в Белгороде отключен свет

По данным Telegram-канала SHOT, в нескольких районах Белгорода было отключено электроснабжение. Местные каналы сообщили, что отключения отмечены в центре города. Причины блэкаута неизвестны.

Есть ли жертвы после удара ВСУ по Белгороду

Как сообщил Telegram-канал SHOT, в Белгороде автомобиль сбил ребенка, который испугался взрывов и побежал через дорогу в убежище на красный свет. Пострадавшему на вид около 10 лет. Его забрала скорая.

Губернатор Гладков сообщил о барической травме у мужчины, от госпитализации он отказался.

Как часто ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины несколько раз за 7 февраля открывали огонь по территории Белгородской области.

В 10:16 губернатор Гладков сообщил, что под обстрел попало предприятие в городе Шебекино. Пострадали два человека, мужчина и женщина, их жизни вне опасности. Осколками посекло 10 машин и пробило кровлю в одном из цехов.

В 13:32 Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. Обошлось без пострадавших, но были повреждены частные домовладения.

Около 15 часов дрон ВСУ вывел из строя инфраструктурный объект связи в районе села Пороз.

Белгород и окрестности попадали под удар дважды: около 18 часов были сбиты семь воздушных целей. Осколки посекли два многоквартирных дома, автомобили, частные дома. В Минобороны сообщили, что это были снаряды, выпущенные чешской РСЗО RM-70 Vampire. Два человека пострадали, когда снаряд упал перед автомобилями. Всего, по данным Telegram-канала Mash, пострадали пять человек.

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