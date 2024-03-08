Посольство США допустило угрозу террористической опасности в Москве Посольство США: экстремисты в течение 48 часов могут устроить теракт в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сайте посольства США в Москве появилась информация, что экстремисты в течение 48 часов могут организовать теракты в российской столице. В диппредставительстве призвали американских граждан избегать больших скоплений людей.

У экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, — уточнила пресс-служба посольства.

Аналогичное предупреждение появилось на сайте МИД Великобритании. В России информацию о возможных терактах никак не комментировали.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. Злоумышленников ликвидировали при задержании в Калужской области. Они были последователями международной террористической организации ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Афганистане — «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого российские спецслужбы сообщили о предотвращении теракта в Карелии. Его планировали осуществить украинские силовики, которые завербовали для этого гражданина Белоруссии. Мужчина собирался подорвать одно из административных зданий в городе Олонце.