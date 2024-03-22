В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы. Кровля здания частично обрушилась.

Только что в здании «Крокус Сити Холла» произошел новый взрыв, — сказано в сообщении.

Вооруженные люди начали нападение на посетителей центра вечером, перед концертом группы «Пикник». Музыканты группы «Пикник» и члены коллектива не были свидетелями стрельбы в «Крокус Сити Холле», заявил директор коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, всех, кто был за сценой, быстро эвакуировали.

Стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли, еще свыше 100 ранены. В здании начался пожар. Из разных районов Москвы виден столб дыма, поднимающийся над «Крокус Сити Холлом». На место прибыли экстренные службы. Очевидцы рассказали, что в концертном зале на втором этаже остались заблокированы сотни человек.

Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре «Крокус Сити Холл». Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре.