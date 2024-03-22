«Выбегали прямо по трупам!»: очевидцы поделились страшными деталями теракта Очевидцы рассказали, что выбегали в панике из «Крокуса» прямо по телам погибших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ставшая свидетельницей жестокого теракта в «Крокус Сити Холле» девушка по имени Полина рассказала Telegram-каналу «112», что люди в панике из-за стрельбы бежали прямо по трупам. По ее словам, она пришла на концерт с мамой и своим парнем. Они даже успели пройти в зал, когда послышались первые выстрелы.

Мужчины в камуфляже расстреливали опоздавших, началась паника, люди бежали, прятались. Выбегали прямо по трупам. Мы отъехали на попутке пару километров, боялись, что на улице тоже стрелять будут, — сказала собеседница журналистов.

По официальным данным, в результате теракта погибли 40 человек, еще более 140 посетителей ранены. По разным данным, стрельбу устроили от 5 до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. А секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал возмездие виновникам.