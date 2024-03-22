«Возмездие неминуемо»: Турчак о теракте в «Крокус Сити Холле» Турчак назвал страшной трагедией теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Андрей Турчак

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал теракт в «Крокус Сити Холле» страшной трагедией в своем Telegram-канале. Он заявил, что возмездие неминуемо настигнет всех причастных к теракту.

Страшная трагедия. Ни в чем не повинные, беззащитные люди... Соболезнования семьям и близким погибших. Мужества нашим спасателям. Возмездие неминуемо настигнет [причастных к теракту], — написал Турчак.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. Сами музыканты не пострадали.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре «Крокус Сити Холл». Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. По предварительным данным, в результате теракта 40 человек погибли и более 100 пострадали.

По данным РИА Новости, стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. При этом источник Telegram-канала SHOT сообщил, что минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе». Несколько террористов забаррикадировались в горящем здании. В свою очередь Baza писала, что, по предварительным данным, преступникам удалось скрыться с места преступления.