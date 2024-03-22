ФСБ назвала число убитых в «Крокусе» людей ФСБ сообщила о 40 убитых во время теракта в «Крокусе»

Фото: Екатерина Христова/ТАСС

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» 40 человек убиты, сообщает центр общественных связей ФСБ. Еще более 100 пострадали.

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали, — сообщает ЦОС ФСБ.

По разным данным, стрельбу устроили от пяти до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Она заверила, что всем им будет оказана помощь. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание.

Telegram-канал «112» написал, что число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек. Уточняется, что площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3000 квадратных метров. Под огонь попали люди, которые пришли на концерт группы «Пикник». Некоторые зрители записывали из концертного зала видео и говорили, что террористы подожгли площадку.