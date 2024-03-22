В Совфеде пообещали помощь жертвам жестокого теракта в «Крокусе» Матвиенко: семьям жертв стрельбы в «Крокусе» окажут всю возможную помощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», им будет оказана помощь. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание.

Сил им [семьям жертв] пережить эту трагедию <...>. Это страшное, невыносимое горе. Государство окажет всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим. Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар, — написала она.

ФСБ России подтвердила гибель 40 человек в результате стрельбы в концертном зале, еще более 140 посетителей ранены. По разным данным, стрельбу устроили от пяти до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

Журналист Андрей Медведев предположил, что к ЧП могут быть причастны коллаборационистские формирования на стороне Украины. А Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в российской столице.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.