«Мы не поощряем»: что известно о причастности США к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вечером 22 марта от трех до пяти неизвестных в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В начале марта Вашингтон предупреждал о возможности теракта в Москве, однако после событий в «Крокусе» заявил, что не имеет к ним отношения. Связаны ли США со стрельбой в Москве, что об этом известно?

Что сообщал Вашингтон о возможности терактов в Москве

Вечером 7 марта американское посольство в Москве выпустило предупреждение для граждан США в России.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов», — говорится на сайте посольства США.

Тогда главред RT Маргарита Симоньян напомнила: если у США или Великобритании есть информация о подготовке терактов 8 марта в Москве, их прямой долг — передать ее российским спецслужбам.

«Недорогие „партнеры“! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали. А если нет — то это пособничество», — написала Симоньян.

Сейчас Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в столице.

Представитель Вашингтона Джон Кирби заявил, что в США получают сообщения о случившемся в Москве. «Кадры оттуда ужасающие, и их тяжело смотреть», — заявил он.

По словам Кирби, у Белого дома нет достаточной информации, и там ждут деталей от российских властей. «Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения», — сказал он.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон не располагает сведениями о возможной причастности Киева к атаке в Москве.

«На данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение», — сказал Кирби.

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Причастна ли Украина к теракту в «Крокусе»

Журналист Андрей Медведев предположил, что к ЧП могут быть причастны коллаборационистские формирования на стороне Украины.

«Неважно, кто совершил теракт в Москве. Ублюдки из РДК („Русский добровольческий корпус“, организация признана террористической в России, деятельность запрещена), ублюдки из легиона „Свободная Россия“ (организация признана террористической в России, деятельность запрещена). Или исламисты. Или чисто украинская группа боевиков. Всех причастных все равно найдут и убьют. Так было уже в истории России. И всех организаторов всех крупных терактов ликвидировали без жалости», — объявил Медведев в своем Telegram-канале.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов о событиях в «Крокусе»: «Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все».

В свою очередь представители «Русского добровольческого корпуса» отрицают участие подразделения в теракте в «Крокус Сити Холле».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о теракте

Вечером 22 марта от трех до пяти неизвестных в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». По последним данным, минимум 40 человек погибли в результате стрельбы, еще более 100 посетителей ранены. Официальных данных пока нет. Также в здании концертного холла произошел новый взрыв. Кровля здания частично обрушилась. По словам очевидцев, огнем охвачена треть строения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала произошедшее в «Крокусе» кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

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