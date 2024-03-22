Кто стоит за терактом в «Крокус Сити Холле»: что известно, сколько жертв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 22 марта несколько вооруженных террористов ворвались в здание комплекса «Крокус Сити Холл» в Москве, где начали расстреливать людей и подожгли здание. Кто может стоять за терактом, как выглядели боевики, какие последние данные?

Кто может стоять за терактом в «Крокусе»

На настоящий момент нет официальной информации о причастности нападавших к какой-либо террористической группировке. Вице-спикер Мосгордумы и журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале предположил, что ответственной за теракт может быть украинская сторона.

«Не важно, кто совершил теракт в Москве. Ублюдки из РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), ублюдки из „Легиона Свобода России“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Или исламисты. Или чисто украинская группа боевиков. Всех причастных все равно найдут и убьют. Так было уже в истории России. И всех организаторов всех крупных терактов ликвидировали без жалости», — написал он.

В Белом доме заявили, что США в курсе сообщений о стрельбе в Москве, считают кадры с места происшествия «ужасающими».

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов о событиях в «Крокусе»: «Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru

Как выглядели нападавшие

Как сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев, нападавших было пятеро. Они действовали как подготовленные боевики.

«Пять бородатых мужчин, действуют как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. Затем заблокировали главный вход», — говорят свидетели.

Также сообщается, что террористы вооружены автоматами АКМ.

«Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью или взрывчаткой», — сообщает очевидцы.

Что сейчас происходит в «Крокусе»

По неподтвержденным данным, количество погибших при теракте в «Крокусе» могло возрасти до 40 человек.

«По предварительной информации, при теракте в „Крокусе“ погибли 40 человек. Пострадали более 100 человек. Проводится эвакуация посетителей», — пишет Telegram-канал Readovka.

По данным источника, сейчас в здании «Крокуса» еще могут находиться террористы. Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили в подмосковном минздраве.

Пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле». Об этом со ссылкой на МЧС пишут СМИ. Сообщается, что часть людей эвакуировали прямо с крыши полыхающего здания.

Бойцы спецподразделений прибыли к «Крокус Сити Холлу». Также известно, что для тушения зала направили вертолет. Крыша здания практически полностью охвачена огнем.

Что произошло

Вечером 22 марта Telegram-каналы сообщили о стрельбе в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». Люди бежали в панике с места происшествия.

Сообщалось, что по людям открыли огонь по крайней мере три человека в камуфляже. На опубликованных кадрах видно, что злоумышленники застрелили как минимум четырех человек, которые остались лежать у входа. Сотрудники московского СОБР и ОМОН были подняты по тревоге и прибыли в «Крокус».

Затем вооруженные люди направились непосредственно в концертный зал, где также открыли огонь. Люди в панике начали бежать из зала, часть из них начала прятаться между креслами.

Читайте также:

Новый Норд-Ост? Что известно о теракте в «Крокусе», сколько погибших

Теракт в «Крокус Сити Холле»: подробности, сколько жертв, что с артистами

Подмосковный губернатор выехал к месту жестокой стрельбы в «Крокусе»