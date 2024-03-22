Подмосковный губернатор выехал к месту жестокой стрельбы в «Крокусе» Губернатор Воробьев заявил, что направляется к «Крокусу», где была стрельба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что выехал к концертному залу «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где произошла стрельба со множеством жертв. По его словам, на месте ЧП также будет создан оперативный штаб.

Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже, — написал он.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта вечером перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

По данным РИА Новости, стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. Согласно последним данным, минимум 40 человек погибли, еще свыше 100 ранены.

Кроме того, в здании начался пожар. Их разных районов Москвы виден столб дыма, поднимающийся над зданием. На место прибыли экстренные службы. Очевидцы рассказали, что в концертном зале на втором этаже остались заблокированы сотни человек.

К зданию «Крокус Сити Холла» прибыли бойцы подразделений ОМОНа и СОБРа. Министерство здравоохранения направило к месту происшествия более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медики региона готовы оказать необходимую помощь всем, кому она потребуется.