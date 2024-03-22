Бойцы ОМОН и СОБР прибыли к «Крокус Сити Холлу»

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Бойцы подразделений ОМОН и СОБР прибыли к зданию «Крокус Сити Холла», информирует корреспондент NEWS.ru. Актуальная информация уточняется.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. Сами музыканты не пострадали.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле». Градоначальник пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также писал, что выехал к концертному залу в Красногорске. По его словам, на месте чрезвычайного происшествия был создан оперативный штаб.

По данным РИА Новости, стрельбу начали минимум три человека в камуфляже. При этом источник Telegram-канала SHOT информировал, что минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе». Несколько террористов забаррикадировались в горящем здании. В свою очередь Baza писала, что, по предварительным данным, преступникам удалось скрыться с места преступления.