Очевидцы рассказали о первых минутах стрельбы в «Крокусе» Очевидцы рассказали, что сочли крики о стрельбе в «Крокусе» шуткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Очевидцы стрельбы в «Крокусе Сити Холле» рассказали корреспонденту NEWS.ru, что поначалу сочли крики с призывами прятаться чьей-то шуткой. Собеседница рассказала, что охранник сказал ей и ее подруге прятаться.

Мы пошли в туалет на второй этаж. Выходим — и начинают кричать: «Выстрелы, выстрелы, выстрелы!» Мы сначала не восприняли это всерьез, думали, ну, какой-то прикол. Потом мы начали прятаться, — отметила девушка.

По ее словам, после этого они увидели тела погибших, а затем побежали прятаться в подвале торгового центра. Спустя 40 минут им удалось оттуда выбраться, они не пострадали.

Кроме того, очевидцы сообщают, что теракт в «Крокус Сити Холле» устроили порядка 20 человек. При этом в здании что-то обрушилось и слышны крики людей. СОБР отгоняет людей от места ЧП.

По последним данным, минимум 40 человек погибли в результате стрельбы, еще более 100 посетителей ранены. Также в концертном холле произошел второй взрыв. Кровля здания частично обрушилась. По словам очевидцев, огнем охвачена треть строения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала произошедшее в «Крокусе» кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.