Стало известно число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» «112»: число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 140

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Уточняется, что площадь пожара в здании и на его крыше составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Здание, по словам собеседника канала, продолжает активно гореть. Корреспондент NEWS.ru передавал со слов очевидцев, что теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» устроили порядка 20 человек. При этом в торговом центре что-то обрушилось, были слышны крики людей. Под огонь попали люди, которые пришли на концерт группы «Пикник».

Кроме этого, в здании концертного холла произошел новый взрыв, писал «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы. Кровля «Крокус Сити Холла» частично обрушилась, огнем была охвачена треть строения. Внутри могут быть заблокированы сотни людей, добавили источники.

Telegram-канал Baza информировал, что более ста человек не могут выбраться из горящего «Крокус Сити Холла». По его данным, люди оказались заперты из-за распространяющегося огня. Как рассказала очевидица в разговоре с РЕН ТВ, часть посетителей застряли на втором этаже. Они не могут спуститься из-за пожара.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования близким погибших в торговом центре «Крокус Сити Холл». Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре.