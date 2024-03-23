Появились детали об авто, на котором могли скрыться террористы из «Крокуса» Экс-владелец разыскиваемого из-за теракта «Рено» продал машину неделю назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший владелец разыскиваемого белого «Рено», на котором могли уехать устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле», рассказал в беседе с изданием «Новая газета. Европа», что продал машину неделю назад брату своей жены. Сам 24-летний мужчина живет в Тверской области. По его словам, деверь в день теракта попросил его снять автомобиль с учета.

Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки [с места событий], был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены — не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу, — поделился мужчина.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. По последним данным, погибли около 65 человек, больше сотни ранены.

При этом стало известно, что террористы могли уехать после стрельбы. Согласно информации Telegram-канал Baza, правоохранители ищут белое «Рено» с номерами Тверской области.

При этом Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» уточняет, что план «Перехват» введен в Москве и Московской области. Согласно информации авторов канала, у машины есть отличительные особенности: панорамная или черного цвета крыша.