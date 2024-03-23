«Ужасающий акт против жителей»: глава Интерпола о теракте в «Крокусе» Глава Интерпола заявил о готовности помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

Интерпол выразил готовность оказать поддержку России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил генеральный секретарь организации Юрген Шток на странице в социальной сети Twitter (X). Он назвал случившееся ужасающим актом против невинных жителей.

Я решительно осуждаю нападение на «Крокус Сити Холл», оно стало ужасающим актом против невинных мирных жителей. Мысленно мы с семьями и друзьями погибших. Интерпол готов оказать поддержку расследованию российских властей, — написал Шток.

Кроме этого, по информации Telegram-канала BRIEF, власти Таджикистана находятся в тесном контакте с российскими коллегами. По предварительным данным, граждане республики могли участвовать в нападении на «Крокус Сити Холл».

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал ориентировки на предполагаемых террористов, атаковавших концертный зал в Подмосковье. По его данным, четверо нападавших являются гражданами Таджикистана, которые были зарегистрированы в Самарской, Ивановской и Ярославской областях. Официального подтверждения этой информации нет.