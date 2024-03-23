Япония выразила соболезнования семьям жертв теракта в «Крокусе» МИД Японии осудил нападение на мирных граждан в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Япония решительно осуждает нападение на мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл», заявила пресс-секретарь МИД страны Маки Кобаяси. По ее словам, Токио соболезнует семьям погибших.

Япония решительно осуждает подобное нападение на мирных граждан <...> Япония выражает искренние соболезнования семьям погибших и передает искренние слова сочувствия пострадавшим, — добавила она.

Некоторые страны Евросоюза уже осудили теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Среди них Франция и Польша. В таком же ключе высказались Египет, Великобритания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия и Сербия. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни выразил поддержку семьям жертв нападения в «Крокус Сити Холле».

До этого палестинское движение ХАМАС передало соболезнования народу России. С этим заявлением выступил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк.

Ранее закончилась эвакуация пострадавших в результате теракта. Машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям. Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу. Уточняется, что летательные аппараты также закончили работу по тушению пожара.