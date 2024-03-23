Закончена эвакуация пострадавших из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Эвакуация пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» с места ЧП завершена, передает ТАСС. Машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям.

Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу. Уточняется, что воздушные суда также закончили работу по тушению пожара.

Ранее сообщалось, что пожарные продолжают пролив конструкций подмосковного «Крокус сити холла». Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в основном огонь ликвидирован. По его словам, спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура. Там, по всей видимости, находился эпицентр пожара.

Момент, когда в торговом комплексе «Крокус Сити Холл» началась стрельба, попал на видео. На кадрах люди после первых выстрелов инстинктивно начали прятаться за мебелью. Некоторые посетители пытались сбежать от открывших огонь террористов или разбить окна, чтобы выбраться из концертного зала.

Одна из посетительниц «Крокус Сити Холла» рассказала, что притворилась мертвой, чтобы спастись от террористов. Девушка упала на пол и долгое время лежала без движения. Спустя какое-то время она решилась подняться и оглядеться: на тот момент вокруг уже никого не было, и она смогла покинуть здание.