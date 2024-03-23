Движение ХАМАС осудило теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования народу России. С этим заявлением в своем Telegram-канале выступил официальный представитель движения Иззата ар-Ришка.

Мы в Исламском движении сопротивления самым решительным образом осуждаем террористическую атаку, направленную против гражданских лиц в российской столице Москве, в результате которой десятки человек погибли и были ранены, — заявил Иззата ар-Ришка.

В движении выразили «искренние соболезнования правительству РФ и семьям погибших». Также там отметили, что «солидарны с Россией, ее народом и семьями.

Ранее президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину и народу РФ в связи с трагедией в Подмосковье.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил , что готов компенсировать пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» расходы на лечение и восстановление. Артист создал специальный бот, в который призвал пострадавших присылать свои данные.