Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину и народу РФ в связи с трагедией в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Обращение было опубликовано на сайте президента. Алиев осудил теракт от имени народа Азербайджана.

Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл». Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — заявил Алиев.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. Очевидцы сообщают, что теракт устроили не менее 20 человек. По последним данным, погибли 40 человек. В здании до сих пор могут быть заблокированы порядка 200 человек.

Также известно, что в «Крокус Сити Холле» продолжается пожар, по данным корреспондента NEWS.ru, второй этаж здания полностью выгорел, произошло обрушение кровли. На место происшествия прибыл вертолет, свыше 50 бригад скорой медицинской помощи.