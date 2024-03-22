Опубликованы кадры искрящейся крыши «Крокус Сити Холла»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В «Крокус Сити Холле» продолжается пожар, по данным корреспондента NEWS.ru, второй этаж здания полностью выгорел, произошло обрушение кровли. На место происшествия прибыл вертолет, свыше 50 бригад скорой медицинской помощи.

Как сообщает корреспондент NEWS.ru, на месте ЧП слышны взрывы, искры и горящие обломки здания летят прямо на машины на парковке, которых рядом с концертным залом очень много.

Вечером 22 марта в «Крокусе» пятеро вооруженных автоматами людей открыли стрельбу. По данным корреспондента NEWS.ru, вооруженных людей было не пять, а 20. В результате теракта погибли более 40 человек, свыше ста пострадали. На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.