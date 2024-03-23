Иноагент вызвался оплатить лечение раненным при теракте в «Крокусе» Моргенштерн предложил финансовую помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский рэпер Алишер Моргенштерн

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в Telegram-канале, что готов компенсировать пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» расходы на лечение и восстановление. Артист создал специальный бот, в который призвал пострадавших присылать свои данные.

При этом подписчики захламили чат просьбами закрыть им кредиты. В ответ рэпер возмутился и призвал всех обратить внимание на то, что в теракте погибли люди.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева призвала москвичей и жителей Подмосковья сдать донорскую кровь в связи числом пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Она опубликовала ссылку на сообщение городской клинической больницы №52. Также телеведущая заменила аватар на своем канале на черный квадрат.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным ФСБ, погибли 40 человек, более 140 пострадали. Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». В зрительном зале присутствовали артисты Сергей Светлаков, Оскар Кучера, а также спортивный комментатор Виктор Гусев вместе с женой, им удалось выжить.

По данным СМИ, злоумышленникам удалось скрыться, один из них задержан. Полиция и спецслужбы разыскивают белый автомобиль марки «Рено» с номерами Тверского региона.