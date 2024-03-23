Известный спортивный комментатор был в «Крокусе» в момент теракта Комментатор Гусев вместе с женой был в «Крокус Сити Холле» в момент стрельбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Гусев

Спортивный комментатор Виктор Гусев находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, он вместе с женой пришел на концерт группы «Пикник».

Отмечается, что паре удалось спастись от стрельбы. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Ранее юморист Сергей Светлаков рассказал, что находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы. Он выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта и назвал произошедшее ужасом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. Злоумышленники, которых по разным данным было от пяти до 20 человек, открыли огонь по посетителям. По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 140 посетителей ранены. Сами музыканты не пострадали.

При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

В свою очередь Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия по всей России на ближайшие дни. В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших.