«Это был ужас»: Светлаков рассказал, что находился в «Крокусе» во время ЧП Светлаков рассказал, что находился в «Крокусе» во время теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Светлаков с женой

Юморист Сергей Светлаков рассказал, что находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта.

Мы живы... Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал... Это был ужас, — написал артист.

Стрельба в «Крокусе» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. По меньшей мере 40 человек погибли в результате ЧП. Еще более 100 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК.