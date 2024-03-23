По всей России отменены развлекательные мероприятия из-за теракта Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются из-за теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе Минкультуры России. В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ужасная, непостижимая трагедия в «Крокус Сити Холле»... Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, — отметили в министерстве.

Ранее об отмене культурных мероприятий в Москве сообщил градоначальник Сергей Собянин. Он призвал москвичей с пониманием отнестись к этой мере.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 140 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

При этом сообщалось, что террористы могли уехать с места преступления. Правоохранители разыскивают автомобиль «Рено» белого цвета. Отмечается, что у авто номера Тверской области, однако они могут быть фальшивыми.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин с первых минут получает информацию о трагедии.