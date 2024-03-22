Собянин отменил все массовые мероприятия на выходных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сергей Собянин

В Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные, заявил мэр столицы Сергей Собянин. С этим заявлением он выступил на фоне новостей о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере, — написал Собянин.

До этого Собянин выразил соболезнования близким всех погибших. Всем пострадавшим он пообещал оказать помощь.

Террористы атаковали торгово-развлекательный центр «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали палить по посетителям уже на входе, а позже начали стрелять по зрителям в концертном зале и подожгли его. Очевидцы сообщают, что теракт устроили не менее 20 человек. По последним данным, убиты 40 человек и пострадали не менее ста человек. В здании до сих пор могут быть заблокированы порядка двухсот человек. Более трети центра охвачены огнем. У здания начинает рушится кровля.