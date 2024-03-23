Настя Ивлеева призвала сдавать донорскую кровь из-за числа жертв теракта Настя Ивлеева призвала сдавать донорскую кровь из-за числа жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева призвала москвичей и жителей Подмосковья сдать донорскую кровь в связи числом пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». На своем Telegram-канале она опубликовала ссылку на сообщение городской клинической больницы № 52. Также Ивлеева заменила аватар на своем канале на черный квадрат.

Те, кто чувствуют в себе силы, могут сдать кровь — это сейчас действительно важно и ценно, — написала Ивлеева.

Телеведущая выразила соболезнования близким погибших, а всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Всех остальных она призвала не утопать в потоке плохих новостей.

Многим, кто как и я следил за новостями, нужна поддержка — обнимите своих близких, поцелуйте детей. В такие часы мы должны быть рядом, не утопайте в потоке новостей и не позволяйте страху овладеть вами, — написала Ивлеева.

Ранее певец Филипп Киркоров выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и отдельно обратился к владельцам культурного пространства Эмину и Аразу Агаларовым. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он назвал произошедшее страшной трагедией.