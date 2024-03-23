Вучич напомнил, что западные спецслужбы предупреждали о терактах в России Вучич: западные спецслужбы знали о возможном теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Западные спецслужбы еще 7 марта предупреждали своих граждан о возможной опасности в ТЦ и концертных залах России, напомнил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Prva. Политик выразил гражданам и руководству страны «искренние соболезнования и надежду на то, что террористы как можно скорее предстанут перед правосудием и подобное больше никогда не повторится».

7 марта посольство США призвало своих граждан не посещать ТЦ. Это же сделали потом британцы и еще кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что нечто произойдет, — сказал он.

Вечером 7 марта американское посольство в Москве выпустило предупреждение для граждан США в России. Дипломаты тогда уточнили, что «у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», поэтому гражданам США следует избегать скопления людей.

Тогда главред RT Маргарита Симоньян заявила, что если у США или Великобритании есть информация о подготовке терактов 8 марта в Москве, их прямой долг — передать ее российским спецслужбам. Сейчас Белый дом утверждает, что не располагал сведениями о подготовке теракта в столице.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сообщил, что ООН опечалена сообщениями о стрельбе в московском «Крокус Сити Холле». Организация в настоящий момент пытается получить дополнительную информацию о трагедии.