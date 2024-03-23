Захарова поблагодарила ООН за корректировку позиции по теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила ООН за оперативную корректировку позиции по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». В своем Telegram-канале дипломат отметила, что организация быстро исправила изначальное мнение о том, что «опечалена» трагедией.

Генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе. Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции, — заявила Захарова.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак сказал, что ООН опечалена сообщениями о стрельбе в московском «Крокус Сити Холле». Организация, по его словам, пытается получить дополнительную информацию. Позднее его слова отредактировали.

Захарова также констатировала, что произошедшее в «Крокус Сити Холле» является кровавым терактом. Мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление, указала она.

Она также напомнила, что у Вашингтона нет оснований делать какие-либо выводы о чьей-либо непричастности к теракту. Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне, подчеркнула представитель МИД.