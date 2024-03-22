Лукашенко: виновники теракта в «Крокусе» понесут наказание

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»/kremlin.ru

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал слова соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», информирует пресс-служба МИД республики. По его словам, виновные в стрельбе будут установлены и наказаны.

Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители, — заявил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии осуждают «зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания». Белорусский лидер пожелал всем пострадавшим скорейшего восстановления.

В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим, — отметил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Им будет оказана помощь, уточнила она. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание.

ФСБ России подтвердила гибель 40 человек в результате стрельбы в концертном зале, еще более 140 посетителей ранены. По разным данным, стрельбу устроили от 5 до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов.