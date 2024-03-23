Помощь пострадавшим в «Крокусе»: где, когда и как сдать кровь, адреса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого есть жертвы и пострадавшие с серьезными травмами. Как помочь людям, где можно сдать кровь в Москве и Московской области?

Где можно сдать кровь для пострадавших в теракте

Московский областной центр крови по адресу: ул. Металлургов, д. 37А, работает ежедневно с 08:00 до 14:00. На настоящий момент запасы донорской крови сформированы, однако все желающие могут сдать кровь. В субботу, 23 марта, подразделения будут открыты для приема доноров с 08:00 до 13:00.

Также сдать кровь в Москве можно в Центре крови имени О.К. Гаврилова (ул. Поликарпова, д.14, к.2), НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (Большая Сухаревская площадь, д. 3), ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (Ленинский проспект, д. 10, к. 1), ГКБ № 15 им. О.М. Филатова (ул. Вешняковская, д. 23), ГКБ № 52 (ул. Пехотная, д. 3), ГКБ им. А.К. Ерамишанцева (ул. Ленская, д.15), Морозовская ДГКБ (4-й Добрынинский переулок, д. 1/9, к. 9), ГКБ им. В.М. Буянова (ул. Бакинская, д. 26), ГКБ им. М.П. Кончаловского (Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1)

На донацию с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Сдать кровь можно, если прошло 60 дней с момента последней кровосдачи. Также человек не должен иметь абсолютных противопоказаний: ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, вирусных гепатитов В и С, болезней крови, бронхиальной астмы.

Желающие стать донорами могут выбрать любой центр, ближайший к дому.

Также доноров 23 марта будут принимать в отделениях переливания крови в Московской области. Жители Мытищ могут обратиться по адресу: ул. Коминтерна, д. 24, с 09:00 до 12:00. Также на настоящий момент открыты центры по адресам: Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д. 62а; Дмитров, ул. Больничная, д. 7; Наро-Фоминск, ул. Школьная, д. 1; Химки, ул. Чкалова д. 2/21; Королев, ул. Циолковского, д. 24; Ногинск, ул. Октябрьская, 85 д; Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 64; Раменское, ул. Махова, д. 14, здание перинатального центра.

Согласно данным Минздрава РФ, за первый час работы центров крови Подмосковья более 600 человек стали донорами.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как узнать о пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Получить информацию о раненных при теракте в Подмосковье и психологическую поддержку можно, воспользовавшись телефонами горячих линий.

Горячая линия психологической помощи МЧС: +7 (800) 775-17-17

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31

Единый телефон доверия. Звонить можно из любого региона России: +7 (800) 333-44-34

Горячая линия психологической помощи для всех людей (Благотворительный фонд «Просто люди»): +7 (800) 100-19-41

Единый справочный телефон (Москва): +7 (499) 173-09-09

Также организована горячая линия для родственников погибших и пострадавших по номеру 122 (в тоновом режиме 0).

На официальном интернет-портале МЧС России также находится список госпитализированных в лечебные учреждения после теракта. По состоянию на 09:00 утра в него входят 107 человек. Более половины — тяжелые. Пострадавшие размещены в 12 больницах на территории Москвы.

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