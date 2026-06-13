История Дня донора: как красиво поздравить героев и почему праздник важен

Каждый год тысячи людей сталкиваются с тяжелыми заболеваниями, операциями и авариями. В такие моменты пациенты часто нуждаются в помощи со стороны.

День донора не просто дата в календаре, а напоминание о силе человеческой солидарности и важности добровольного вклада в здоровье других. Этот день посвящен тем, кто дарит шанс на жизнь, делясь самым ценным. В новом материале NEWS.ru расскажем об истории Дня донора и интересных традициях, связанных с торжеством.

Всемирный день донора в 2026 году: история праздника

Празднование Всемирного дня донора приходится на 14 июня. Интересно, что это торжество посвящено тем, кто сдает кровь. Однако редакция NEWS.ru предлагает немного расширить эти рамки и поздравить любого знакомого вам человека, который занимается донорством. Это может быть подруга, делящаяся яйцеклетками с другими женщинами, или незнакомец, когда-то пожертвовавший почкой ради спасения чужой жизни.

Впервые Всемирный день донора отметили 22 года назад. Цель этого праздника — донести до людей важность такого рода пожертвований и выразить признательность тем, кто ходит на донации.

Всемирный день донора тесно связан с именем биолога Карла Ландштейнера. Торжество приурочено ко дню рождения ученого. Биолог смог выделить основные группы крови и разработать современную систему их классификации. Открытие принесло ученому Нобелевскую премию. В 1937 году Карл Ландштейнер вместе с биологом Александром Винером определил резус-фактор, что позволило врачам переливать кровь, не подвергая опасности жизнь пациента.

История Дня донора: Карл Ландштейнер Фото: Scherl/Global Look Press

Всемирный день донора в 2026 году: как красиво поздравить героев

Доноры — люди, которые бескорыстно делятся частичкой себя ради спасения чужой жизни. Их поступки нельзя переоценить, а слова благодарности никогда не бывают лишними. В День донора особенно важно не только напомнить о значимости донорства, но и сказать спасибо тем, кто уже сделал свой вклад. Вот несколько идей, как красиво поздравить героев-доноров:

Искреннее спасибо. Часто слова, идущие от сердца, оказываются самым ценным подарком. Скажите донору, что вы цените и поддерживаете его желание спасать человеческие жизни. Дайте почувствовать человеку, что вы находитесь рядом и в случае чего готовы дать ему необходимую поддержку и внимание. Сделайте своими руками милую открытку. Можно нарисовать ее, вышить на красивом кусочке ткани или сшить из разноцветных обрезков фетра. Сплетите браслет в тематике донорства. Можно использовать бусины красных оттенков или шармы с буквами. Составьте то слово, которое будет напоминать донору о важности его решения. Подарочный сертификат в булочную или кофейню. Этот маленький презент будет особенно актуален после донации.

Всемирный день донора в 2026 году: кто может сдавать кровь?

Не каждый человек может стать донором крови. Существуют строгие ограничения, которые обеспечивают безопасность как для донора, так и для реципиента. Они выглядят так:

Всемирный день донора в 2026 году: история праздника Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инфекционные заболевания: ВИЧ, гепатит B/C, сифилис, туберкулез. Хронические болезни сердца, печени, почек, крови. Онкология. Алкоголизм, наркомания. Простуда, ОРВИ. Донором можно стать спустя месяц после выздоровления. Прививки также могут стать ограничением. Перед забором важно предупредить доктора о том, что вы недавно вакцинировались. Удаление зуба. Донором можно стать спустя 10 дней после процедуры. Прием антибиотиков. Донором можно стать спустя две недели после окончания приема препаратов. Татуировки, пирсинг, эндоскопия. Донором можно стать спустя год после проведения процедур. Беременность и роды. Донором можно стать спустя год после родов и спустя три месяца после окончания грудного вскармливания. Менструация. Донация находится под запретом в течение пяти дней до и пяти дней после. В России донорство крови противопоказано при высокой степени миопии (близорукости) — от 6 диоптрий и ниже. Хирургическое вмешательство. Сдавать кровь после любой операции можно не ранее чем через 120 дней.

Что нужно сделать, чтобы стать донором:

Прийти в пункт переливания крови с паспортом. Пройти медосмотр и сдать анализы на гемоглобин, группу крови и инфекционные заболевания. В день сдачи не есть жирную, острую пищу, не курить и не пить алкоголь за 48 часов.

После донации вас ждет заслуженный отдых, чашка ароматного чая с печеньем и, согласно закону, освобождение от работы или учебы на 1-2 дня.

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