История Дня донора: как красиво поздравить героев и почему праздник важен

Каждый год тысячи людей сталкиваются с тяжелыми заболеваниями, операциями и авариями. В такие моменты пациенты часто нуждаются в помощи со стороны.
День донора не просто дата в календаре, а напоминание о силе человеческой солидарности и важности добровольного вклада в здоровье других. Этот день посвящен тем, кто дарит шанс на жизнь, делясь самым ценным. В новом материале NEWS.ru расскажем об истории Дня донора и интересных традициях, связанных с торжеством.
Всемирный день донора в 2026 году: история праздника
Празднование Всемирного дня донора приходится на 14 июня. Интересно, что это торжество посвящено тем, кто сдает кровь. Однако редакция NEWS.ru предлагает немного расширить эти рамки и поздравить любого знакомого вам человека, который занимается донорством. Это может быть подруга, делящаяся яйцеклетками с другими женщинами, или незнакомец, когда-то пожертвовавший почкой ради спасения чужой жизни.
Впервые Всемирный день донора отметили 22 года назад. Цель этого праздника — донести до людей важность такого рода пожертвований и выразить признательность тем, кто ходит на донации.
Всемирный день донора тесно связан с именем биолога Карла Ландштейнера. Торжество приурочено ко дню рождения ученого. Биолог смог выделить основные группы крови и разработать современную систему их классификации. Открытие принесло ученому Нобелевскую премию. В 1937 году Карл Ландштейнер вместе с биологом Александром Винером определил резус-фактор, что позволило врачам переливать кровь, не подвергая опасности жизнь пациента.
Всемирный день донора в 2026 году: как красиво поздравить героев
Доноры — люди, которые бескорыстно делятся частичкой себя ради спасения чужой жизни. Их поступки нельзя переоценить, а слова благодарности никогда не бывают лишними. В День донора особенно важно не только напомнить о значимости донорства, но и сказать спасибо тем, кто уже сделал свой вклад. Вот несколько идей, как красиво поздравить героев-доноров:
- Искреннее спасибо. Часто слова, идущие от сердца, оказываются самым ценным подарком. Скажите донору, что вы цените и поддерживаете его желание спасать человеческие жизни. Дайте почувствовать человеку, что вы находитесь рядом и в случае чего готовы дать ему необходимую поддержку и внимание.
- Сделайте своими руками милую открытку. Можно нарисовать ее, вышить на красивом кусочке ткани или сшить из разноцветных обрезков фетра.
- Сплетите браслет в тематике донорства. Можно использовать бусины красных оттенков или шармы с буквами. Составьте то слово, которое будет напоминать донору о важности его решения.
- Подарочный сертификат в булочную или кофейню. Этот маленький презент будет особенно актуален после донации.
Всемирный день донора в 2026 году: кто может сдавать кровь?
Не каждый человек может стать донором крови. Существуют строгие ограничения, которые обеспечивают безопасность как для донора, так и для реципиента. Они выглядят так:
- Инфекционные заболевания: ВИЧ, гепатит B/C, сифилис, туберкулез.
- Хронические болезни сердца, печени, почек, крови.
- Онкология.
- Алкоголизм, наркомания.
- Простуда, ОРВИ. Донором можно стать спустя месяц после выздоровления.
- Прививки также могут стать ограничением. Перед забором важно предупредить доктора о том, что вы недавно вакцинировались.
- Удаление зуба. Донором можно стать спустя 10 дней после процедуры.
- Прием антибиотиков. Донором можно стать спустя две недели после окончания приема препаратов.
- Татуировки, пирсинг, эндоскопия. Донором можно стать спустя год после проведения процедур.
- Беременность и роды. Донором можно стать спустя год после родов и спустя три месяца после окончания грудного вскармливания.
- Менструация. Донация находится под запретом в течение пяти дней до и пяти дней после.
- В России донорство крови противопоказано при высокой степени миопии (близорукости) — от 6 диоптрий и ниже.
- Хирургическое вмешательство. Сдавать кровь после любой операции можно не ранее чем через 120 дней.
Что нужно сделать, чтобы стать донором:
- Прийти в пункт переливания крови с паспортом.
- Пройти медосмотр и сдать анализы на гемоглобин, группу крови и инфекционные заболевания.
- В день сдачи не есть жирную, острую пищу, не курить и не пить алкоголь за 48 часов.
После донации вас ждет заслуженный отдых, чашка ароматного чая с печеньем и, согласно закону, освобождение от работы или учебы на 1-2 дня.
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