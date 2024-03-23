Стало известно, как посетитель «Крокуса» обезвредил террориста и спас людей Baza: посетитель «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и спас десятки людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один из посетителей подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» обезвредил террориста и помог спастись десяткам людей, сообщает Telegram-канал Baza. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом.

Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил, — заявила 61-летняя Елена, которая эвакуировалась из здания с дочерью и знакомым.

Женщина рассказала, что сидела в бельэтаже, когда началась стрельба в зале. Многие зрители сразу побежали к сцене, где располагался запасной выход. Однако, по словам Елены, там находился один из террористов, который расстреливал тех, кто бежал в его сторону. Она заявила, что благодаря поступку молодого человека, из здания смогли выбраться несколько десятков зрителей.

Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив, — сказала Елена.

Ранее сообщалось, что таксист Николай Киселев решил бесплатно подвозить всех желающих из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Учитывая, что здание концертного зала было оцеплено, водитель начал помогать врачам больницы в Красногорске. По словам мужчины, в частности, он отвозил медицинских работников.