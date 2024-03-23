Появились кадры сгоревшего «Крокус Сити Холла» после теракта

Фото: NEWS.ru

В распоряжении NEWS.ru появились кадры с места теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На фото и видео можно увидеть, что вокруг сгоревшего здания выставлено оцепление, а парковка перекрыта.

Как передает корреспондент NEWS.ru, полицейские никого не подпускают к зданию, но действуют спокойно и вежливо. Повернуть в сторону парковки нет возможности, поскольку на въезде установлены камеры.

Также стало известно, что сотрудники столичного метрополитена останавливают всех мужчин с рюкзаками на спине. Там объяснили, что получили указание проверять всех, вне зависимости от наличия с собой металлических предметов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее опубликовал новые кадры изнутри концертного зала «Крокус Сити Холл» после ликвидации огня. На них видно, что здание сильно пострадало в результате возгорания.

До этого стало известно, что закончилась эвакуация пострадавших в результате теракта. Машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям. Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу. Уточняется, что летательные аппараты также закончили работу по тушению пожара.