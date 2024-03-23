Появились новые кадры изнутри обгоревшего «Крокуса» Воробьев опубликовал кадры изнутри «Крокуса» после ликвидации огня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые кадры изнутри концертного зала «Крокус Сити Холл» после ликвидации огня опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На них видно, что здание сильно пострадало в результате возгорания.

Согласно обнародованным снимкам, в обугленных помещениях до сих пор висит дым. На полу лежат упавшие куски потолка, а мебель сильно пострадала из-за огня.

Ранее закончилась эвакуация пострадавших в результате теракта. Машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям. Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу. Уточняется, что летательные аппараты также закончили работу по тушению пожара.

До этого губернатор Московской области подчеркнул, что пожарные продолжают пролив конструкций подмосковного концертного зала. По его словам, в основном огонь ликвидирован. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура, упомянул Воробьев. Там, по всей видимости, находился эпицентр пожара, констатировал он.

Также сообщалось, что часть посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором вечером 22 марта произошла стрельба, смогла спастись, спрятавшись в туалетах и технических помещениях. Когда прошел первый ступор, люди бросились врассыпную, рассказали очевидцы.