Посетители «Крокуса» рассказали, как смогли спастись во время теракта «112»: часть посетителей «Крокуса» смогла спастись, спрятавшись в туалетах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что часть посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором вечером 22 марта произошла стрельба, смогла спастись, спрятавшись в туалетах и технических помещениях. Очевидцы рассказали, что когда прошел первый ступор, люди бросились врассыпную. По данным канала, посетители бежали не только к выходам, они также разбивали стекла, чтобы выбраться на улицу.

Стрельба в «Крокусе» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате ЧП. Еще более 100 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.