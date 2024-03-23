Воробьев заявил, что пожарные почти потушили огонь в «Крокусе» Губернатор Воробьев: пожар в «Крокусе» почти ликвидирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожарные продолжают пролив конструкций подмосковного «Крокус сити холла», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в основном огонь ликвидирован.

Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован <...> Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается, — отметил он.

Воробьев уточнил, что спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура. Там, по всей видимости, находился эпицентр пожара.

Ранее одна из посетительниц «Крокус Сити Холла», в котором произошел теракт, притворилась мертвой, чтобы спастись от террористов. Девушка рассказала, что упала на пол и долгое время лежала без движения. Пострадавшая добавила, что спустя какое-то время решилась подняться и оглядеться: на тот момент вокруг уже никого не было, и она смогла покинуть здание.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина предположила, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал ответной реакцией на сплоченность российского общества. Она также выразила соболезнования родственникам и тем, кто стал жертвой теракта.