Baza: число погибших при стрельбе в «Крокусе» возросло Baza: число погибших при стрельбе в «Крокусе» возросло до 62

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным, количество погибших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 62 человек. По данным канала, в здании еще не осмотрены все помещения.

Как сообщает Baza, число погибших при теракте может увеличиться еще. ЧП произошло в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

Ранее информация о госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле» появилась на сайте министерства здравоохранения Московской области. Среди госпитализированных после теракта девять человек в крайне тяжелом состоянии. Согласно опубликованным данным, госпитализированы четыре несовершеннолетних, среди них 17-летний юноша, две девочки 2013 года рождения и 11-летняя девочка. Также в московских больницах находятся четыре ребенка в возрасте от семи до 12 лет.