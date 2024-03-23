Минздрав Подмосковья опубликовал данные о госпитализированных после теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле» появилась на сайте министерства здравоохранения Московской области. При этом на момент публикации сайт ведомства недоступен.

Среди госпитализированных после теракта в Красногорске девять человек в крайне тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве. Согласно опубликованным данным, в Красногорске госпитализированы четыре несовершеннолетних, среди них 17-летний юноша, две девочки 2013 года рождения и 11-летняя девочка. Также в московских больницах находятся четыре ребенка в возрасте от с 7 до 12 лет.

Также организована горячая линия для родственников погибших и пострадавших по номеру 122 (в тоновом режиме 0). Вместе с тем региональное ведомство репостнуло в официальный Telegram-канал адреса отделений Центра крови Подмосковья.

Ранее сообщалось, что надпись «Скорбим 22.03.24» появилась на рекламном экране напротив «Крокус Сити Холла». Сейчас пламя над концертным залом потушено. Подобные траурные надписи появились во всем городе.