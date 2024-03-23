Названы артисты, отменившие выступления после теракта в «Крокусе» Лазарев и Гагарина перенесли концерты после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Некоторые российские артисты сообщили об отмене или переносе своих концертов в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Среди них Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Егор Крид, Сергей Жуков, Юлия Паршута, Mary Gu. В своих социальных сетях звезды также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас нет слов, страшное горе. Я хочу сообщить о переносе концерта в Пензе 24.03. Подробности мы сообщим позже, — написала Гагарина на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Лазарев заявил, что переносится его концерт в Кондопоге, запланированный на 24 марта. Жуков написал об отмене выступления в Саратове, Паршута — в Санкт-Петербурге, Mary Gu — в Москве, Успенская — в Орехово-Зуеве и Коломне.

Ранее певец SHAMAN выразил готовность оплатить похороны каждой жертвы теракта в «Крокус Сити Холле». Артист также предложил взять на себя все расходы по реабилитации пострадавших в результате стрельбы в концертном зале. По словам певца, никому не удастся запугать и сломать жителей России, которые являются одной большой семьей.