SHAMAN предложил возместить все расходы пострадавшим в «Крокусе» SHAMAN сообщил о готовности оплатить похороны каждой жертвы теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN в своем Telegram-канале выразил готовность оплатить похороны каждой жертвы теракта в «Крокус Сити Холле». Артист также предложил взять на себя все расходы на реабилитацию пострадавших в результате стрельбы в торговом комплексе.

Родные, любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну. Делали Россию крепче и сильнее. Запугать и сломать нас не получится и в этот раз. Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает, — отметил музыкант.

Ранее российский и сербский актер Милош Бикович в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске призвал помочь пострадавшим. По его словам, сейчас самое время молиться за погибших, а также собрать деньги для тех, кого коснулась трагедия. Желающих помочь людям в этой ситуации будет достаточно, выразил уверенность артист.

До этого рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что готов компенсировать пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» расходы на лечение и восстановление. Музыкант создал специальный бот, в который призвал пострадавших присылать свои данные. При этом подписчики захламили чат просьбами закрыть им кредиты. В ответ рэпер возмутился и призвал всех обратить внимание на то, что в теракте погибли люди.