Актер Бикович призвал помочь материально пострадавшим в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Российский и сербский актер Милош Бикович в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске призвал помочь пострадавшим. По его словам, сейчас самое время молиться за погибших, а также собрать деньги для тех, кого коснулась трагедия.

Сейчас время поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, нас, желающих помочь, здесь достаточно, чтобы проявить солидарность, — написал он в Telegram-канале.

Ранее российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в Telegram-канале, что готов компенсировать пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» расходы на лечение и восстановление. Артист создал специальный бот, в который призвал пострадавших присылать свои данные. При этом подписчики захламили чат просьбами закрыть им кредиты. В ответ рэпер возмутился и призвал всех обратить внимание на то, что в теракте погибли люди.

До этого блогер Анастасия Ивлеева призвала москвичей и жителей Подмосковья сдать донорскую кровь в связи числом пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Она опубликовала ссылку на сообщение городской клинической больницы № 52. Также телеведущая заменила аватар на своем канале на черный квадрат.